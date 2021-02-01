Запасы воды на Луне объяснили «земным» ветром 

Вода попадает на Луну с Земли с потоком магнитосферных ионов, или земного ветра. Такую теорию о происхождении жидкости на естественном спутнике нашей планеты выдвинула международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters, выдержки приводит Express.

В качестве доказательства своей работы ее авторы опираются на данные, полученные от японского спутника Kaguya, который зафиксировал присутствие земных ионов вблизи Луны

В экзосфере (внешняя часть верхней атмосферы) нашей планеты находится большое количество ионов водорода. Слой плазмы, связанный с магнитосферой Земли, может доставлять частицы водорода на Луну, особенно, к ее к полюсам.

Кислород, который есть в верхних слоях атмосферы Земли, также способен переноситься на большие расстояния и в итоге попасть на Луну, считают ученые, особенно в фазы высокой геомагнитной активности.

Выводы ученых косвенно подтверждают и запасы замерзшей воды, которые обнаружены на южном полюсе спутника нашей планеты. В частности, в тени кратеров были найдены фрагменты, похожие на стеклянные бусины или микроскопические снежные шары.