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Запасы воды на Луне объяснили «земным» ветром 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Запасы воды на Луне объяснили «земным» ветром
Фото: globallookpress.com
Вода попадает на Луну с Земли с потоком магнитосферных ионов, или земного ветра. Такую теорию о происхождении жидкости на естественном спутнике нашей планеты выдвинула международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters, выдержки приводит Express.
В качестве доказательства своей работы ее авторы опираются на данные, полученные от японского спутника Kaguya, который зафиксировал присутствие земных ионов вблизи Луны.
В экзосфере (внешняя часть верхней атмосферы) нашей планеты находится большое количество ионов водорода. Слой плазмы, связанный с магнитосферой Земли, может доставлять частицы водорода на Луну, особенно, к ее к полюсам.
Кислород, который есть в верхних слоях атмосферы Земли, также способен переноситься на большие расстояния и в итоге попасть на Луну, считают ученые, особенно в фазы высокой геомагнитной активности.
Выводы ученых косвенно подтверждают и запасы замерзшей воды, которые обнаружены на южном полюсе спутника нашей планеты. В частности, в тени кратеров были найдены фрагменты, похожие на стеклянные бусины или микроскопические снежные шары.
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