Запрет на мат в соцсетях вступил в силу в России 

Принятые к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поправки вступают в силу с 1 февраля 2021 года. Согласно новым нормам, соцсети должны будут самостоятельно удалять и выявлять незаконный контент, включая нецензурную брань.

Также соцсети обязаны искать и удалять призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства, государственных служащих и символов. В спорных ситуациях модераторы соцсетей будут должны обратиться в Роскомнадзор для разъяснений.

Штраф за нарушение новых правил составит от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного нарушения суд может изъять до 10% от суммы годовой выручки соцсети.