Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Запрет на мат в соцсетях вступил в силу в России 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Запрет на мат в соцсетях вступил в силу в России
Фото: nsn.fm
Принятые к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поправки вступают в силу с 1 февраля 2021 года. Согласно новым нормам, соцсети должны будут самостоятельно удалять и выявлять незаконный контент, включая нецензурную брань.
Также соцсети обязаны искать и удалять призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства, государственных служащих и символов. В спорных ситуациях модераторы соцсетей будут должны обратиться в Роскомнадзор для разъяснений.
Штраф за нарушение новых правил составит от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного нарушения суд может изъять до 10% от суммы годовой выручки соцсети.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Национальная Служба Новостей: последние новости
Инфекционист посоветовала не носить две маски от коронавируса Инфекционист посоветовала не носить две маски от коронавируса В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом Google признал ошибочным ограничение на распространение гимна России на YouTube Google признал ошибочным ограничение на распространение гимна России на YouTube
Наука и техника , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Российские пилоты Су-24 напугали американский эсминец
00:30
Российские пилоты Су-24 напугали американский эсминец
Армия Войска
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение