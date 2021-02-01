Новый смартфон Redmi оценили в 35 тысяч рублей

Новый смартфон Redmi появится в продаже в конце февраля. Об этом сообщает издание GizChina.

Модель Redmi K40, которую называют «убийцей флагманов», появится в продаже 25 февраля. Также источники издания рассекретили стоимость устройства — она составит 2999 юаней или около 35 тысяч рублей. Точные даты анонса и появления девайса на глобальном рынке не раскрываются.

Согласно опубликованным рендерам гаджета, Redmi K40 будет иметь экран с отверстием под фронтальную камеру. На задней панели смартфона расположится основная камера с четырьмя объективами. Модель выйдет как минимум в двух модификациях — с чипом Snapdragon 888 и Snapdragon 870.

В сообщении говорится, что новинка выйдет с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки. Устройство появится в продаже в двух версиях — с комплектным зарядным устройством и без аксессуаров. Таким образом, Redmi позволит покупателям выбрать, нужен ли им адаптер питания или нет. Ранее от зарядного аксессуара в базовом комплекте своих смартфонов отказалась материнская компания Redmi Xiaomi.