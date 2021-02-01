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Москва

Опубликовано видео со съемок фильма на МКС 

Вадим Дроздов 2 часа назад
"Роскосмос" сообщил, что совместно с канадской компанией Felix Paul Studios начал съемки документального сериала в формате виртуальной реальности на борту Международной космической станции. Лента получила название "Исследователи космоса. Опыт МКС". В создании фильма принимают участие командир длительной экспедиции, российский космонавт Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков. До этого "Роскосмос" сообщил, что во время съемок в российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на станции, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов. Съемки проводятся при помощи камеры с возможностью съемок в космосе в формате "360 градусов".
Наука и техника , Видео , Сергей Рыжиков , Роскосмос
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