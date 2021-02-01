Ученые раскрыли «отвратительную» тайну эволюции Дарвина

Швеции, Великобритании и Ученые Швейцарии Китая раскрыли загадку внезапного появления цветковых растений в палеонтологической летописи, которое Чарльз Дарвин называл «отвратительной» тайной эволюции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Согласно новым результатам, цветковые растения появились около ста миллионов лет назад, в юрском периоде или раньше, когда на Земле еще доминировали папоротники и голосеменные растения. При этом самые древние известные окаменелости, принадлежащие им, появляются на несколько миллионов лет позднее, когда покрытосеменные начали вытеснять ранее преобладающие группы. Это несовпадение объясняется тем, что до этого момента цветковые растения встречались относительно редко, а их превращение в окаменелости было маловероятным.

Выводы ученых основаны на сложном моделировании с использованием большой глобальной базы окаменелостей, основанной на 700 публикаций. Данные включали в себя представителей многих групп растений, в том числе пальмы, орхидеи, подсолнечник и горох.

По словам исследователей, палеонтологические летописи, которые не учитывают геномные данные, не могут быть использованы для реалистичной оценки времени происхождения покрытосеменных.