Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Россия выразила готовность поделиться с ЕС технологией производства вакцин от COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Россия выразила готовность делиться технологией производства вакцин
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Российская сторона готова поделиться с другими государства технологией производства вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Дипломат подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои разработки, поскольку перед нашей страной «не стоит задача динамичного продвижения того или иного препарата на внешние рынки». Главный приоритет — «прежде всего вакцинировать свое население», отметил Чижов.
Вместе с тем российская сторона готова «делиться, причем не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства», рассказал постпред.
Чижов также указал, что Россия предлагает заинтересованным государствам пробную партию вакцины от COVID-19.

— Они могут ее протестировать, что называется, вдоль и поперек, и, если она им понравится, мы можем договориться об организации производства вакцины на их территории, — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Вечерняя Москва: последние новости
Археологи раскроют тайны исторического квартала Археологи раскроют тайны исторического квартала Пристальный взгляд назвали симптомом неизлечимой болезни Пристальный взгляд назвали симптомом неизлечимой болезни Ученые рассказали, как Америка отдаляется от Европы Ученые рассказали, как Америка отдаляется от Европы
Комментарии
Наука и техника , Наука , Владимир Чижов , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
03:15
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
Происшествия
Появилось видео погромов фанатов «Марселя»
01:19
Появилось видео погромов фанатов «Марселя»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение