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Москва

Плаксивость назвали признаком дефицита важного витамина 

Профиль и ещё 2 40 минут назад
Некоторые болезни протекают без ярко выраженных симптомов. То же можно сказать и о состоянии дефицита витаминов в организме.
Как сообщает издание Express, одним из самых важных для человека является витамин D. По словам специалистов, его дефицит может повлиять не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние.
Так, недостаток витамина D может проявляться достаточно необычными признаками. Например, к ним относят плаксивость, заявила фармацевт Сьюзи Коэн. Если человеку не хватает «солнечного» витамина, у него может повыситься вероятность возникновения депрессии, причем в любом возрасте, утверждают эксперты.
Кроме того, к списку необычных симптомов дефицита витамина D причисляют мышечную слабость, беспричинное вздутие живота, кожную сыпь. О проблеме могут говорить и частые простуды из-за снижения иммунитета.
Ранее «Профиль» сообщал, что дефицит витамина D также может приводить к ухудшению состояния ногтей и волос. Однако повысить его содержание в организме можно с помощью определенных продуктов.
Кроме того, специалисты назвали полезную суточную норму витамина D. Она отличается для взрослых, детей и беременных женщин. Для восполнения дефицита витамина ученые рекомендуют применять добавки.
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Наука и техника , Видео , США
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