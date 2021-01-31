В России появится холдинг ракетного двигателестроения

"В 2020 году практически завершено создание интегрированной структуры, остался всего лишь один шаг, который должен состоятся в ближайшие месяцы — передача акций Конструкторского бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". После этого все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения будут сформированы в единую структуру", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Роскосмоса".