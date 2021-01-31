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У тяжело переболевших COVID-19 нашли иммунитетное преимущество 

РИА Новости 25 минут назад
У тяжело переболевших COVID-19 нашли иммунитетное преимущество
Фото: РИА Новости
Люди, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, могут иметь более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией. Об этом говорится в статье исследователей из Института иммунологии Ла-Хойи.
Ученые проанализировали образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не перенесших заболевание — они сдали свои образцы еще до пандемии.
Исследователи проанализировали экспрессию отдельных генов более чем 80 тысяч CD8+Т-клеток — иммунных клеток, которые разрушают инфицированные клетки. Их "память" важна для защиты организма от повторного заражения.
Легкую форму коронавируса имели 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 попали в больницу, девять — в реанимацию. Ученые были удивлены тому, что пациенты с более легкой формой имели более слабые ответы CD8+Т-клеток в отличие от тяжелобольных.
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Как отметил соавтор исследования Кристиан Оттенсмайер, существует связь между работой Т-клеток и серьезностью протекания заболевания. Ученые обнаружили, что CD8+Т-клетки у людей с легкой формой COVID-19 имеют признаки "истощения" Т-лимфоцитов: клетки получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса может снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета.
Результаты исследования предполагают, что люди с тяжелым случаем COVID-19 могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет. Это, по словам соавтора исследования Пандурангана Виджаянанда, подчеркивает разнообразие того, как люди реагируют на Sars-CoV-2.
Ученые также планируют оценить Т-клетки в тканях легких, чтобы увидеть, как они реагируют на вирус.
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