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Москва

Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX 

ТАСС 18 минут назад
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США начало расследование после того, как в декабре 2020 года прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.
Этот запуск состоялся 9 декабря в штате Техас. Прототип корабля, предназначенного для будущих полетов на Марс, достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Несмотря на это, глава SpaceX Илон Маск в Twitter отметил, что считает тест успешным.
По словам источников портала, сотрудники авиарегулятора начали разбирательство на этой неделе. Они, в частности, полагают, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. Каким именно образом, не уточняется. В ФАУ отметили, что получили от компании дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания. В управлении подчеркнули, что от SpaceX потребуется предпринять ряд мер для выполнения требований регулятора.
По сведениям портала, SpaceX вынуждена откладывать новые испытания корабля, в частности, из-за указанного разбирательства ФАУ.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".
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Комментарии
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , США
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