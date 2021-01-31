Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX 

Этот запуск состоялся 9 декабря в штате Техас. Прототип корабля, предназначенного для будущих полетов на Марс, достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Несмотря на это, глава SpaceX Илон Маск Twitter отметил, что считает тест успешным.

По словам источников портала, сотрудники авиарегулятора начали разбирательство на этой неделе. Они, в частности, полагают, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. Каким именно образом, не уточняется. В ФАУ отметили, что получили от компании дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания. В управлении подчеркнули, что от SpaceX потребуется предпринять ряд мер для выполнения требований регулятора.

По сведениям портала, SpaceX вынуждена откладывать новые испытания корабля, в частности, из-за указанного разбирательства ФАУ.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".