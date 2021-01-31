Пристальный взгляд назвали симптомом болезни Паркинсона

Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Такие данные приводит Европейская ассоциация болезни Паркинсона.

Специалисты отметили, что ранний симптом опасного заболевания сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Это происходит из-за того, что при данном недуге поражаются нервные клетки мозга, которые контролируют двигательные процессы.

Врачи добавили, что нужно насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе. Также признаками заболевания являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях, у некоторых голос может стать более мягким, сообщается в издании Express.

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Современная медицина пока не может полностью излечить заболевание, но существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.