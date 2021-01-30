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В Британии вандалы пририсовали маску 70-метровому геоглифу 

РИА Новости 2 часа назад
В Британии вандалы пририсовали маску 70-метровому геоглифу
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование в связи с тем, что неизвестные пририсовали маску "Длинному человеку из Уилмингтона", известному геоглифу, расположенному на юге Англии, сообщает полиция.

"Во вторник, 26 января было обнаружено, что у всемирно известного "Длинного человека из Уилмингтона", 70-метровой фигуры, изначально вырезанной в меловых породах холма между Истборном и Льюисом, на лице нарисована маска", — говорится в заявлении полиции графства Сассекс.

Полиция подчеркивает, что геоглиф охраняется законом за его историческое значение, "и это нанесение противозаконного ущерба является оскорблением для тех, кто работает над сохранением этого наследия". Представитель полиции Тома Картер назвал действия вандалов "неприемлемыми, несмотря на то, что ущерб мог быть совершен ради шутки или по какой другой причине".
Геоглиф "Длинный человек из Уилмингтона" представляет собой силуэт человека, который держит в руках две длинные палки. Рисунок расположен недалеко от города Истборн, его высота составляет больше 70 метров. Ранее считалось, что он был создан в "железном веке" или в период неолита, но недавние исследования указывают на то, что возраст археологического объекта может составлять около 500 лет.
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Наука и техника , Великобритания
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