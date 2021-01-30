Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение данных россиян 

ТАСС 24 минуты назад
От Telegram потребовали прекратить распространение данных россиян
Фото: ТАСС
Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ.

"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится на сайте ведомства.

Как сообщают в ведомстве, в письме отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Ранее СМИ сообщали, что в некоторых каналах в Telegram начали публиковать данные силовиков, проводивших задержания протестующих на несогласованной акции 23 января.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
ТАСС: последние новости
Иран и Россия подписали контракт на закупку и производство вакцины "Спутник V" Иран и Россия подписали контракт на закупку и производство вакцины "Спутник V" Эксперт считает, что вакцинация от коронавируса не опасна для бессимптомных больных Эксперт считает, что вакцинация от коронавируса не опасна для бессимптомных больных В работе YouTube в США произошел сбой В работе YouTube в США произошел сбой
Комментарии 16
Наука и техника , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение