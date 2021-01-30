От Telegram потребовали прекратить распространение данных россиян

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Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ

"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится на сайте ведомства.

Как сообщают в ведомстве, в письме отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Ранее СМИ сообщали, что в некоторых каналах в Telegram начали публиковать данные силовиков, проводивших задержания протестующих на несогласованной акции 23 января.