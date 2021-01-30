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Ученые предупредили россиян о геомагнитной буре 

Майк Габриелян 9 минут назад
Ученые предупредили россиян о геомагнитной буре
Фото: РИА Новости
В России 1 февраля начнется геомагнитная буря G1 (Kp=5). Об этом информировало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
В сообщении говорится, что 1 февраля ожидается усиление солнечного ветра. Источником станет южная полярная дыра Солнца. Однако геомагнитная буря будет слабой.
Геомагнитные бури — это долгие возмущения в магнитном поле Земли. Ученые не могут точно предсказать, когда произойдет буря. Однако можно предвидеть, когда поток солнечного ветра пролетит мимо магнитного поля Земли, создавая условия для шторма.
Как в случае с ураганами и торнадо, существуют разные категории геомагнитных бурь.
Незначительные (G1) случаются довольно часто. Они могут влиять на самочувствие человека, миграцию животных, космические спутники, вызвать слабые колебания электросети. Также они приводят к полярным сияниям.
Kp-индекс описывает возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечным ветром. Чем быстрее солнечный ветер, тем сильнее турбулентность. Индекс колеблется от 0 (низкая активность) до 9 (интенсивная геомагнитная буря).
Корональные дыры — области солнечной короны, где понижены плотность и температура плазмы. Располагаются, как правило, в полярных районах звезды. Освободившаяся» плазма становится частью солнечного ветра и устремляется к Земле.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нейросеть поможет обнаруживать корональные дыры Солнца.
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Наука и техника , Общество
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