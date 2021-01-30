Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Иран заключил с Россией договор по вакцине «Спутник V» 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Иран заключил с Россией договор о покупке и совместном производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на посла Исламской Республики в Москве Казема Джалали.
По его словам, соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 29 января. Дипломат также добавил, что в рамках договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), до 4 февраля текущего года в Иран будет отправлена партия вакцины. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Украина отказалась регистрировать «Спутник V»
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса. Ранее сообщалось, что Россия и Иран приступили к переговорам по поставкам "Спутник V".
Газета.Ru: последние новости
Google ответил на требование РКН снять ограничения YouTube на гимн России Google ответил на требование РКН снять ограничения YouTube на гимн России Ученые назвали причину гибели группы Дятлова Ученые назвали причину гибели группы Дятлова Ученые предложили очищать воду алмазами Ученые предложили очищать воду алмазами
Наука и техника , Видео , В мире , Российский фонд прямых инвестиций , Иран , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение