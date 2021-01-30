Иран заключил с Россией договор по вакцине «Спутник V» 

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Иран заключил с Россией договор о покупке и совместном производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на посла Исламской Республики в Москве Казема Джалали.

По его словам, соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 29 января. Дипломат также добавил, что в рамках договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), до 4 февраля текущего года в Иран будет отправлена партия вакцины. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса. Ранее сообщалось, что Россия и Иран приступили к переговорам по поставкам "Спутник V".