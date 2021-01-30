Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В России начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания
Фото: РИА Новости
НПО «Андроидная техника» создает захваты для роботов, которые смогут оценивать тепло, холод, тип поверхности, рассказали в пресс-службе организации.
В НПО рассказали, что «помимо манипуляторов с коллаборативными функциями, которые должны быть безопасны для человека во время работы, мы еще делаем захваты с определенным уровнем очувствления», передает ТАСС.
В частности, специальные датчики позволят контролировать процесс нажатия, ощущать давление при соприкосновении робота с каким-то объектом, робот будет «чувствовать» тепло или холод, тип поверхности, понимать, как лучше взаимодействовать.
Отмечается, что работы по созданию искусственного интеллекта ведутся в НПО «Андроидная техника» на постоянной основе.

«Сейчас у нас есть несколько проектов в работе, где эти блоки применяются, разрабатываются новые, наращиваются решения», — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что это лишь отдельные элементы искусственного интеллекта.

Ранее в России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на COVID-19.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт: Роскомнадзор пресек издевательство Google над гимном России Эксперт: Роскомнадзор пресек издевательство Google над гимном России Ученые создали спрей для уничтожения коронавируса за минуту Ученые создали спрей для уничтожения коронавируса за минуту В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp
Комментарии
Наука и техника , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение