В России начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания 

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НПО «Андроидная техника» создает захваты для роботов, которые смогут оценивать тепло, холод, тип поверхности, рассказали в пресс-службе организации.

В НПО рассказали, что «помимо манипуляторов с коллаборативными функциями, которые должны быть безопасны для человека во время работы, мы еще делаем захваты с определенным уровнем очувствления», передает ТАСС

В частности, специальные датчики позволят контролировать процесс нажатия, ощущать давление при соприкосновении робота с каким-то объектом, робот будет «чувствовать» тепло или холод, тип поверхности, понимать, как лучше взаимодействовать.

Отмечается, что работы по созданию искусственного интеллекта ведутся в НПО «Андроидная техника» на постоянной основе.

«Сейчас у нас есть несколько проектов в работе, где эти блоки применяются, разрабатываются новые, наращиваются решения», — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что это лишь отдельные элементы искусственного интеллекта.