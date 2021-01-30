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Telegram обошёл Twitter и Snapchat по числу пользователей 

ИА Regnum 2 часа назад
Telegram обошёл Twitter и Snapchat по числу пользователей
Фото: РИА Новости
Число пользователей мессенджера Telegram в январе 2021 года впервые превысило объём аудитории социальных сетей Twitter и Snapchat. Об этом свидетельствует отчёт агентства We Are Social.
По данным We Are Social, самой популярной социальной интернет-платформой остаётся Facebook. В январе общее число пользователей этой социальной сети составило около 2,7 млрд человек.
Второе место рейтинга занял видеохостинг YouTube с аудиторией около 2,3 млрд людей. В пятёрку самых популярных социальных интернет-платформ также вошли мессенджер WhatsApp (2 млрд пользователей), Facebook Messenger (1,3 млрд) и социальная сеть Instagram (1,2 млрд).
Следующие позиция рейтинга заняли китайские платформы WeChat, TikTok, QQ, Douyin и Sina Weibo. 11 место по объёму аудитории занял мессенджер Telegram (500 млн человек), впервые обойдя Snapchat (498 млн) и Twitter (353 млн).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января сын бывшего президента США Дональд Трампа создал Telegram-канал из-за угрозы блокировки своих учётных записей на других площадках.
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Наука и техника , США
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