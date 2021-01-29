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Создана самая быстрая мышка 

Lenta.ru 2 часа назад
Razer создала самую быструю мышку
Фото: Razer
Razer выпустила мышь для геймеров с рекордными показателями. Об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на материалы компании.
Получившая название Razer Viper 8K модель, по словам представителей компании, является самой быстрой мышью на рынке. Созданное американской компанией устройство работает на частоте 8000 герц, то есть получает данные с сенсора восемь тысяч раз в секунду. Это примерно в восемь раз больше, чем частота сенсора в обычных компьютерных мышках. Увеличение скорости произошло благодаря технологии HyperPolling, которая собирает данные с оптического сенсора и передает на компьютер через высокоскоростной микроконтроллер USB.
Задержка оптического сенсора сократилась с 1 миллисекунды до 1/8 миллисекунд. По словам Razer, такую скорость невозможно оценить невооруженным глазом, однако можно заметить более плавное движение курсора и отсутствие микролагов в работе.
Журналисты заметили, что в остальном Razer Viper 8K не претерпела изменений по сравнению с предыдущей версией устройства. Модель получила оптические переключатели последнего поколения, новейший оптический датчик Focus+, облегченный корпус, провод SpeedFlex, восемь программируемых кнопок, пять пользовательских профилей.
Стоимость Razer Viper 8K также останется на уровне прошлой модели. Приобрести мышь для геймеров можно будет с 28 января по цене 80 долларов.
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