Немцы создадут корабельный боевой лазер 

Немецкие компании по заказу Военно-морских сил (ВМС) США начали разработку корабельного высокоэнергетического боевого лазера. Его испытания намечены на 2022 год.

Во время испытаний лазер установят на фрегат типа «Саксония». Его полные технические характеристики неизвестны. Ясно только, что созданием боевого лазера Германия занимается с 2015 года. Некоторые компоненты оружия уже испытали.

Сообщается , что оно представляет собой четыре боевых лазера мощностью по десять киловатт. Лучи от них фокусируются в одной точке с помощью зеркал.

Таким оружием можно будет уничтожать беспилотники, лёгкие вертолёты и небольшие надводные цели.

Напомним, у России есть комплекс лазерного оружия «Пересвет». Он предназначен для выведения из строя спутников, беспилотников, ракет, воздействия на пилотов самолётов или вертолетов. Сейчас «Пересвет» находится на опытно-боевом дежурстве.