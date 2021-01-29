Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Немцы создадут корабельный боевой лазер 

Ferra.ru 1 час назад
Немцы создадут корабельный боевой лазер
Фото: Ferra
Немецкие компании по заказу Военно-морских сил (ВМС) США начали разработку корабельного высокоэнергетического боевого лазера. Его испытания намечены на 2022 год.
Во время испытаний лазер установят на фрегат типа «Саксония». Его полные технические характеристики неизвестны. Ясно только, что созданием боевого лазера Германия занимается с 2015 года. Некоторые компоненты оружия уже испытали.
Сообщается, что оно представляет собой четыре боевых лазера мощностью по десять киловатт. Лучи от них фокусируются в одной точке с помощью зеркал.
Таким оружием можно будет уничтожать беспилотники, лёгкие вертолёты и небольшие надводные цели.
Напомним, у России есть комплекс лазерного оружия «Пересвет». Он предназначен для выведения из строя спутников, беспилотников, ракет, воздействия на пилотов самолётов или вертолетов. Сейчас «Пересвет» находится на опытно-боевом дежурстве.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Ferra.ru: последние новости
Алкоголь оказался смертельно опасен для миллионов людей Алкоголь оказался смертельно опасен для миллионов людей Компьютер распознал прослушиваемую песню по мозгу человека Компьютер распознал прослушиваемую песню по мозгу человека Honor объявила о возвращении Google сервисов в будущие смартфоны компании Honor объявила о возвращении Google сервисов в будущие смартфоны компании
Наука и техника , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение