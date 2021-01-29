Смартфоны Xiaomi будут заряжаться по воздуху

Компания Xiaomi показала миру новое устройство, которое обладает возможностью заряжать смартфон по воздуху без какого-либо контакта. Как работает этот девайс — в материале "Газеты.Ru".

Беспроводная подзарядка гаджетов с помощью ковриков и док-станций пока еще не стала повседневностью для многих пользователей по всему миру, а китайская компания Xiaomi уже сейчас пошла еще дальше. Состоялся анонс технологии Mi Air Charge, которая позволит осуществлять не просто беспроводную, но и бесконтактную зарядку смартфонов.

Согласно официальному блогу вендора, новая технология, которую называют «революционной» и «прорывной», позволяет осуществлять подзарядку сразу нескольких гаджетов, находящихся в пределах действия специального устройства, которое выглядит как небольшая коробка. Это устройство «раздает» подзарядку на некотором расстоянии — точную цифру Xiaomi пока не раскрывает. Как следует из проморолика, человек сможет зарядить смартфон, находясь в любой точке комнаты, в которой есть Mi Air Charge, что позволяет говорить о 2-3-метровом радиусе действия девайса.

Мощность подзарядки составит 5 ватт. Как утверждает производитель, предметы, находящиеся на пути сигнала Mi Air Charge, никак не отразятся на его качестве. Внутри устройства находится много датчиков — 5 фазовых антенн определяют местоположение совместимого устройства в комнате, а 144 антенны передают волны, которые впоследствии преобразуются в электричество и заряжают смартфон.

В Xiaomi утверждают, что представленная компанией технология — это «не научная фантастика», а реальность, которая в скором времени сможет сделать дома и квартиры «по-настоящему беспроводными».

Ожидается, что Mi Air Charge в будущем сможет подзаряжать не только смартфоны, но и смарт-часы, колонки и другие «умные» устройства, которые будут поддерживать эту технологию. Представитель компании сообщил The Verge, что ни одно новое коммерческое устройство, выход которого запланирован на 2021 год, пока не будет включать в себя Mi Air Charge. При этом он отказался дать прогноз касательно выхода технологии на массовый рынок.

Пользователи социальных сетей встретили новость о бесконтактной зарядке восторженно — ее называют «волшебной» и «умопомрачительной».

Между тем некоторые специализированные интернет-порталы уже выразили свой скептицизм в отношении разработки Xiaomi. The Next Web напоминает, что компания Apple представила концепт коврика AirPower, позволяющего заряжать сразу три устройства, еще в 2017 году, но так и не смогла наладить производство из-за проблем в реализации этой идеи на практике. Кроме того, веб-ресурс справедливо поднимает вопросы поддержки разных брендов смартфонов, высокого потребления энергии и потенциальной несовместимости такого устройства с медицинскими имплантами, например, электрокардиостимуляторами.

«В то время как устройство Xiaomi выглядит великолепно «на бумаге», мы не можем оценить его жизнеспособность, пока не увидим вживую, как оно работает», — пишет The Next Web.

The Verge в свою очередь напоминает, что многие другие вендоры, например, Energous, в рамках выставок электроники обещают «по-настоящему беспроводную подзарядку» на протяжении нескольких последних лет, но их концепты пока далеки от воплощения в реальности.

По словам директора по развитию компании «Промобот» Олега Кивокурцева, разработка Xiaomi вряд ли станет массовым продуктом.