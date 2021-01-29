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Компьютер распознал прослушиваемую песню по мозгу человека 

Ferra.ru 1 час назад
Компьютер распознал прослушиваемую песню по мозгу человека
Фото: Ferra
Учёные обучили алгоритм распознавать прослушиваемую песню по активности мозга человека. Точность распознавания составила 85%.
Известно, что в мозге возникает активность при воздействии на органы чувств. Учёные решили проверить, может ли компьютер распознать музыкальные композиции по последовательности активности мозга.
Исследователи собирали данные с помощью электоэнцефалографического шлема со 128 электродами. Эти данные разбили на фрагменты продолжительностью в секунду. Так удалось получить матрицы со значениями «электрод — активность за промежуток времени». Затем учёные преобразовали исходные сигналы из временной в частотную область. В итоге получился спектр сигнала ЭЭГ с размерностью 126 на 128.
Данные передали нейросетям. Система смогла распознавать песни с точностью 84,96%. Стоит отметить, что такая точность достигалась только при работе с данными от одного конкретного человека.
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