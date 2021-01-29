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Apple вернула себе первое место в мире по продажам смартфонов 

Прайм 1 час назад
Apple вернула первое место в мире по продажам смартфонов
Фото: Reuters
Apple Inc. в 4-м квартале вернула себе статус лидирующего мирового продавца смартфонов благодаря рекордным продажам iPhone последней модели. Продажи Huawei Technologies Co. тем временем резко снизились из-за санкций со стороны США.
Данные, опубликованные International Data Corp. и другими аналитическими компаниями, указывают на резкие изменения на рынке смартфонов в последние месяцы 2020 года.
Поставки смартфонов Apple в 4-м квартале подскочили на 22% до 90,1 млн единиц. По данным IDC, ни одному продавцу смартфонов ранее не удавалось добиться такого уровня поставок. Ростом Apple обязана высокому спросу на смартфоны новой серии iPhone 12. В результате по итогам квартала Apple вышла на 1-е место по продажам смартфонов, она контролировала 23% всего рынка.
Для Apple резкий рост продаж в последний квартал года привычен, так как именно в этот период на рынок обычно поступают ее новые модели iPhone.
Поставки смартфонов китайской Huawei в 4-м квартале упали, по данным IDC, на 42%, тогда как в 3-м квартале продажи снизились на 22%. Еще во 2-м квартале прошлого года Huawei занимала 1-е место по продажам смартфонов, но из-за санкций со стороны США опустилась на 5-е место.
В целом рынок смартфонов в 4-м квартале вырос на 4,3%, что говорит о его способности оправиться после затяжного спада. Продавцы смартфонов рассчитывают на то, что развертывание сетей стандарта 5G станет в 2021 году стимулом для дальнейшего роста спроса.
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Наука и техника , Apple , США
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