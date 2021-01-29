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iPhone 13 Pro оснастят терабайтом памяти 

Ferra.ru 1 час назад
iPhone 13 Pro оснастят терабайтом памяти
Фото: Ferra
В сети появились новые сведения о грядущей линейке смартфонов iPhone 13. Источник утверждает, что айфоны 2021 года получат колоссальный объём памяти.
Сообщается, что iPhone 13 Pro может выйти в версии с 1 ТБ встроенной памяти. Это в два раза больше, если сравнивать с самой дорогой моделью текущей линейки iPhone 12.
Первым смартфоном Apple с объёмом памяти 512 ГБ стал iPhone XS. С тех пор компания не увеличила объём памяти в устройствах. Только Pro-модели линейки 2021 года могут наконец апгрейднуться в этом плане. Пока неясно, будет ли увеличено хранилище в базовой модели.
По слухам, iPhone 13 получат «чёлку» поменьше и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
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