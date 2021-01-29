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Москва

Раскрыто число гаджетов Apple 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыто число гаджетов Apple
Фото: РИА Новости
Количество активных гаджетов Apple превысило 1,5 миллиарда единиц. Об этом в разговоре с Reuters заявил глава компании Тим Кук.
Под активными устройствами понимаются девайсы, которые получают те или иные обновления. Кук отметил, что в настоящее время Apple насчитывает 1,65 миллиарда гаджетов — iPhone, iPad, Mac и других. Год назад их количество составляло 1,5 миллиарда штук.
Руководитель американской корпорации также раскрыл число активных iPhone — более миллиарда единиц. В 2019 году Apple зафиксировала чуть более 900 миллионов единиц смартфонов. Также Тим Кук рассказал, что количество пользователей платных сервисов и подписок составляет около 620 миллионов человек. Это больше, чем планировала собрать компания к концу 2020 года — 600 миллионов пользователей.
Ранее Apple опубликовала отчет за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 26 декабря 2020-го. Компания зафиксировала рекордный рост выручки, которая впервые превысила 100 миллиардов долларов.
Осенью аналитики рассказали, что к концу года Apple продала более миллиарда iPhone. «Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном», — отметили эксперты. По их оценке, ежегодно Apple привлекает в свою экосистему от 20 до 30 процентов пользователей.
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Наука и техника , Тим Кук , Apple , Reuters
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