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Исследование 163 000 израильтян подтверждает эффективность вакцины Pfizer 

BFM.RU 1 час назад
В Израиле подтвердили эффективность вакцины Pfizer
Фото: Reuters
Согласно данным, опубликованным в четверг, 28 января, Medicare Maccabi, вакцина Pfizer-BioNTech эффективна для предотвращения заражения коронавирусом в 92% случаев. Результат признан крайне удовлетворительным, сообщает The Times of Israel.
По мнению издания, это «первое в мире серьезное исследование того, как вакцина Pfizer-BioNTech работает вне клинических испытаний».
В четверг, 28 января, организация медицинского страхования Maccabi, которая занимается иммунизацией населения Израиля, объявила, что «только 31 из 163 000 человек, вакцинированных этой организацией, заразились коронавирусом в первые десять дней максимальной защиты».
Чтобы быть максимально эффективным, немецко-американский препарат требует двух инъекций с интервалом примерно в три недели. Поэтому опросу подверглись пациенты, которые уже получили вторую инъекцию.

«Данные, предоставленные Maccabi, касаются людей, которые находятся в период между седьмым и шестнадцатым днем ​​после получения второй дозы», — сообщает издание.

Максимальная защита достигается через неделю после второй инъекции.
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Наука и техника , Газета The Times , Израиль
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