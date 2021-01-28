TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой

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Социальная сеть TikTok заявила, что готова соблюдать законы РФ и сотрудничать с органами власти после заявления Роскомнадзора о проверке. Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Об этом сказал и глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев . Как рассказал в беседе с Business FM помощник депутата, формат взаимодействия пока только обсуждается.

О том, как в принципе TikTok может взаимодействовать с нижней палатой парламента, рассуждает сооснователь «Битрикс 24» Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков сооснователь компании «Битрикс 24» «На сегодняшний момент основная проблема в модерировании такого рода платформ в том, что пользователи создают контент значительно быстрее, чем любые модераторы могут его корректировать или, будем так говорить, исправлять. И речь может идти о создании, согласовании автоматических механизмов, которые позволяли бы более оперативно в автоматическом режиме либо не поднимать тот контент, который под вопросом, либо приостанавливать его. Опять же, все методы, которые возможны, видимо, будут согласовываться. Если сейчас речь идет о Госдуме и о переговорном процессе по согласованию каких-то юридических аспектов взаимодействия, само регулирование, видимо, будет осуществляться со стороны РКН».

Ранее Василий Пискарев сообщал, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.