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TikTok готов сотрудничать с Госдумой 

BFM.RU 36 минут назад
TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой
Фото: depositphotos.com
Социальная сеть TikTok заявила, что готова соблюдать законы РФ и сотрудничать с органами власти после заявления Роскомнадзора о проверке. Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Об этом сказал и глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев. Как рассказал в беседе с Business FM помощник депутата, формат взаимодействия пока только обсуждается.
О том, как в принципе TikTok может взаимодействовать с нижней палатой парламента, рассуждает сооснователь «Битрикс 24» Сергей Рыжиков.
Сергей Рыжиков сооснователь компании «Битрикс 24» «На сегодняшний момент основная проблема в модерировании такого рода платформ в том, что пользователи создают контент значительно быстрее, чем любые модераторы могут его корректировать или, будем так говорить, исправлять. И речь может идти о создании, согласовании автоматических механизмов, которые позволяли бы более оперативно в автоматическом режиме либо не поднимать тот контент, который под вопросом, либо приостанавливать его. Опять же, все методы, которые возможны, видимо, будут согласовываться. Если сейчас речь идет о Госдуме и о переговорном процессе по согласованию каких-то юридических аспектов взаимодействия, само регулирование, видимо, будет осуществляться со стороны РКН».
Ранее Василий Пискарев сообщал, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.
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Комментарии
Наука и техника , Василий Пискарев , Сергей Рыжиков , Роскомнадзор , Госдума , ИТАР-ТАСС , Business FM
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