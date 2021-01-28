Ученые назвали причину гибели группы Дятлова 

Причиной гибели группы Дятлова в 1959 году стал сход плотного снежного пласта небольшой толщины. К такому выводу пришли швейцарские ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты построили модель лавинообразного схода снежной плиты применительно к обстановке, в которой группа строила свой лагерь. По их мнению, лавина могла начаться через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить палатку от ветра. Это совпадает с расчетным временем трагедии.

Ученые также создали трехмерное численное моделирование травм, которые могла нанести людям такая лавина. Результаты показали совпадение с травмами "дятловцев". Представители официального следствия почти сразу же выдвинули версию о сходе лавины, но не смогли подтвердить ее. Как отмечают авторы исследования, если рассматривать не классическую массивную лавину, а сход плотного снежного пласта небольшой толщины, все сходится.

Однако ученые подчеркнули, что их выводы предварительные и основаны исключительно на результатах численного моделирования. В 1959 году группа туристов под руководством 23-летнего Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход высшей категории сложности по Северному Уралу. Все участники погибли, как считает следствие, ночью 2 февраля в районе горы Холатчахль.

Происшествие назвали несчастным случаем. Однако из-за недостаточности информации трагедия до сих привлекает внимание общественности. Так, в ноябре на ТНТ вышел сериал, посвященный группе Дятлова.