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Huawei привезет в Россию компьютеры, мониторы и «умные» очки 

Ferra.ru и ещё 1 4 часа назад
Huawei привезет в Россию компьютеры, мониторы и «умные» очки
Фото: Ferra.ru
Технологическая компания Huawei сообщила о том, что в этом году планирует выпустить на российский рынок более 40 новых продуктов, в числе которых компьютеры, мониторы, а также «умные» очки.
Сейчас россиянам доступны для покупки смартфоны, ноутбуки, планшеты, «умные» часы, колонки и роутеры производителя. Согласно данным представителей группы «М. Видео-Эльдорадо», в прошлом году компании удалось оказаться в составе первой пятерки лидеров по продажам ноутбуков. А в апреле 2020 года Huawei была признана крупнейшим брендов смартфонов в мире, заняв 19% рынка.
По мнению экспертов, таким образом Huawei планирует нивелировать потери от снижения продаж смартфонов на фоне отделения от компании Honor. Помимо прочего, напомним, что Huawei все еще находится под санкциями США.
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Наука и техника , США
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