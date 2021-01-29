Huawei привезет в Россию компьютеры, мониторы и «умные» очки 

Технологическая компания Huawei сообщила о том, что в этом году планирует выпустить на российский рынок более 40 новых продуктов, в числе которых компьютеры, мониторы, а также «умные» очки.

Сейчас россиянам доступны для покупки смартфоны, ноутбуки, планшеты, «умные» часы, колонки и роутеры производителя. Согласно данным представителей группы «М. Видео-Эльдорадо», в прошлом году компании удалось оказаться в составе первой пятерки лидеров по продажам ноутбуков. А в апреле 2020 года Huawei была признана крупнейшим брендов смартфонов в мире, заняв 19% рынка.