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Ученые обнаружили руины древнеримского порта в акватории сирийского Тартуса 

Большая Азия 1 час назад
Руины древнеримского порта нашли в акватории Тартуса
Фото: scientificrussia.ru
Российско-сирийская археологическая экспедиция обнаружила на дне Средиземного моря около сирийского побережья руины древнего порта. Ученые считают, что порт существовал во времена Римской империи, рассказал ТАСС директор института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Дмитрий Татарков.

“На дне Средиземного моря около Тартуса были обнаружены следы древнего порта: остатки молов, защищавших его от волн, фундамент маяка или сторожевой башни, четыре мраморных колонны и другое. Этот район моря раньше не изучался, наша экспедиция обнаружила порт первой. Предположение, что здесь может быть гавань, высказывали исследователи, ранее работавшие на берегу”, — сказал Дмитрий Татарков.

Он уточнил, что в районе, где обнаружены руины, археологи работали всего два дня. Водолазы погрузились на дно, обследовали остатки конструкций и собрали археологический материал — в основном, осколки керамики. Так как гончарные изделия имеют свои особенности в каждом регионе и историческом периоде, ученые предположили, что порт существовал во времена Римской империи около I века нашей эры.

“Сказать, что это был за порт, как он назывался мы пока не можем. Следующим этапом станет поиск информации в документах, исторических трудах, исследованиях прошлых лет”, — добавил ученый.

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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Сирия , Тартус
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