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Китайские аэротакси начнут лётные испытания недалеко от Парижа летом 2021 года 

Ferra.ru 1 час назад
Китайские аэротакси испытают недалеко от Парижа
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, уже летом 2021 года китайская компания EHang проведёт лётные испытания своего аэротакси недалеко от Парижа. Производитель выиграл соответствующий конкурс, обойдя в процессе около 150 конкурентов.
Испытания пройдут в районе Понтуаз, сообщается на официальном сайте компании. За происходящим будут наблюдать специалисты из Управления гражданской авиации Франции, а помогать им будут представители Агентства по безопасности полетов Европейского союза и Евроконтроля. Ожидается, что в период учений EHang проведёт тестирование всех этапов передвижения аэротакси: начиная от стоянки и взлёта до момента посадки.
Что интересно, на своей родине компания уже проработала все эти моменты. При этом в Китае услугами аэротакси EHang пользуется самый широкий спектр клиентов. Причём речь идёт не только о туристических полётах, но и о вполне «бизнесовых» курьерских доставках.
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Наука и техника , ЕС , Китай , Париж , Франция
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