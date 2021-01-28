На Дону нашли клад ордынских монет времен Куликовской битвы 

На территории Азова Ростовской области во время археологических раскопок ученые из Азовского музея-заповедника нашли золотоордынские деньги. Археологи считают, что 32 монеты были спрятаны в ХIV веке.

Как рассказал ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский , в те времена здесь располагался золотоордынский Азак — довольно крупный по тем временам город.

В 1395 году город был сожжен Тимуром. Археологам еще не удавалось обнаружить клады, относящиеся к столь раннему периоду.

По мнению ученых, владелец денег спрятал их в последние годы перед Куликовской битвой. Возможно, события, связанные с этим сражением, повлияли на судьбу хозяина монет. Он мог быть обычным горожанином, которого коснулись ордынские междуусобицы.

Кроме того, ученым удалось выяснить, что в древнем городе местные умельцы покрывали черепицей крыши домов из камня. Им даже удалось изобрести собственный способ ее перекладки.