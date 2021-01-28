Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Найдено опасное свойство лунной пыли 

Москва24 1 час назад
Ученые сообщили об опасном свойстве лунной пыли
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что покрывающая лунную поверхность пыль может представлять опасность для человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Материал для исследования был доставлен миссией "Аполлон". Изучая его, специалисты определили, что минералы в составе белесого порошка, вступающие в реакцию с клетками человека, вызывают развитие рака легких.

"Сначала действию лунной пыли были подвержены ткани грызунов, а затем и людей. В итоге около 90 процентов из всех клеток погибло", — говорится в материале.

Отмечается и масштабность данной проблемы. По причине массовых выходов в космическое пространство частицы пыли, оседающие на скафандрах космонавтов, будут проникать в искусственно созданную среду и тем самым негативно влиять на здоровье обычных людей.
Ранее сообщалось, что три астероида пролетят мимо Земли до конца недели. Самый крупный из них будет размером от 47 до 110 метров.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Москва24: последние новости
Инфекционист предостерегла от ношения сразу двух масок Инфекционист предостерегла от ношения сразу двух масок Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19 Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19 Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Наука и техника , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Столкнувшийся с аэропортом вертолет под Красноярском попал на видео
00:12
Столкнувшийся с аэропортом вертолет под Красноярском попал на видео
Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
01:13
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение