Ученые сообщили об опасном свойстве лунной пыли

Ученые выяснили, что покрывающая лунную поверхность пыль может представлять опасность для человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Материал для исследования был доставлен миссией "Аполлон". Изучая его, специалисты определили, что минералы в составе белесого порошка, вступающие в реакцию с клетками человека, вызывают развитие рака легких.

"Сначала действию лунной пыли были подвержены ткани грызунов, а затем и людей. В итоге около 90 процентов из всех клеток погибло", — говорится в материале.

Отмечается и масштабность данной проблемы. По причине массовых выходов в космическое пространство частицы пыли, оседающие на скафандрах космонавтов, будут проникать в искусственно созданную среду и тем самым негативно влиять на здоровье обычных людей.

Ранее сообщалось, что три астероида пролетят мимо Земли до конца недели. Самый крупный из них будет размером от 47 до 110 метров.