Банки начали оценивать клиентов с помощью ИИ

"В 2021 году мы планируем реализовать достаточно много проектов. Мы поставили себе амбициозную цель — покрыть нашими наработками в сфере искусственного интеллекта фактически 100% клиентских путей. Для этого мы сейчас смотрим на процессы, повышаем уровень их технологической и цифровой зрелости", — приводит пресс-служба Сбербанка слова первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.