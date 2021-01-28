Инфекционист предостерегла от ношения сразу двух масок 

Ношение двух масок не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Об этом РИА Новости сообщила Галина Гольцман, глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе. Она отметила, что одной маски вполне достаточно, а ношение двух будет иметь отрицательный эффект из-за углекислого газа, который выделяется при дыхании и попадает в кровь. "С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает", — сказала врач. В результате вокруг носа создается повышенное содержание углекислого газа, из-за чего могут появиться усталость и сонливость. Инфекционист также указала на отсутствие данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса. Ранее врачи рассказали о частой замене маски зимой из-за эффекта "парника". Специалисты отметили, что каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей.