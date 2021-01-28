Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Роспотребнадзоре рассказали о риске тяжелого коронавируса для всех возрастов 

Газета.Ru 16 минут назад
В любом возрасте можно заболеть тяжелой формой коронавируса. Как сообщила заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева, ранее считалось, что такой риск выше у пожилых, пишут "Известия".

"Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп", — говорится в сообщении.

Ранее Понежева сообщила об увеличении числа россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением коронавируса
Газета.Ru: последние новости
В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp На МКС найдена трещина На МКС найдена трещина СМИ: Россию отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе СМИ: Россию отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе
Наука и техника , Видео , Роспотребнадзор , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
01:19
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
Происшествия
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение