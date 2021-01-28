В любом возрасте можно заболеть тяжелой формой коронавируса. Как сообщила заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева, ранее считалось, что такой риск выше у пожилых, пишут "Известия".
"Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп", — говорится в сообщении.
Ранее Понежева сообщила об увеличении числа россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением коронавируса