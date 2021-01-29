Россиянам рассказали о правильной зарядке смартфона

Сохранить заряд аккумулятора смартфона после зарядки поможет снижение яркости экрана и переключение на Wi-Fi. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко

В первую очередь специалист посоветовал принимать звонки не через сотовую сеть, а посредством Wi-Fi. Для этого нужно активировать соответствующую опцию на смартфоне: на Android — «Звонки через Wi-Fi», на iOS — «Вызовы через Wi-Fi».

«Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше», — заметил Гриценко.

Также эксперт дал рекомендацию отключить автояркость экрана и использовать темные обои — это актуально, если телефон имеет OLED-дисплей. В этом случае гаджет будет потреблять меньше энергии и оставаться заряженным дольше.

Кроме того, специалист раскрыл несколько советов, которые позволят смартфону дожить до вечера и не разрядиться. Эксперт рекомендовал отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, отключить от смартфона смарт-часы и фитнес-трекеры. Если девайс быстро разряжается, то наиболее правильным решением проблемы будет отключение вибрации, которая дополнительно нагружает батарею.

Также Владимир Гриценко напомнил, что видеозвонки, съемка видео и 3D-игры заметно разряжают смартфон и создают нагрузку на аккумулятор при зарядке устройства. Отказ от частого использования ресурсоемких приложений поможет сохранить заряд батареи до вечера.