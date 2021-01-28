Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Siemens готовы помочь Турции раскрыть потенциал ветроэнергетики 

ИА Regnum и ещё 4 58 минут назад
В Siemens готовы помочь Турции раскрыть потенциал ветроэнергетики
Фото: РИА Новости
Топ-менеджер немецкой компании Siemens Ларс Бондо Крогсгаард в интервью турецкому телеканалу 28 января заявил, что сектор ветроэнергетики является очень привлекательным для отечественных и иностранных инвесторов в Турции. Он добавил, что инвесторы полагаются на высокий потенциал Турции для развития этой сферы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Крогсгаард отметил, что вспышка пандемии нового типа коронавируса побудила весь мир обратить внимание на проблемы изменения климата и еще больше повысила важность возобновляемых источников энергии.

«Наша компания может помочь Турции раскрыть свой огромный потенциал, поделившись своим опытом, знаниями, новейшими технологиями и, конечно же, инвестициями», — подчеркнул Кросгаард.

Напомним, Siemens в составе консорциума, в который также входят турецкие Kalyon Enerji и Turkerler Holding, выиграла аукцион на ветрогенерацию, проведенный в Турции в августе 2017 г. Сфера деятельности Siemens включает поставку, ввод в эксплуатацию турбин и 15-летнее соглашение об обслуживании.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
ИА Regnum: последние новости
«Иркут» намерен выкупить самолеты SSJ100 у единственного эксплуатанта в ЕС «Иркут» намерен выкупить самолеты SSJ100 у единственного эксплуатанта в ЕС Врач рассказал о глубоком заблуждении переболевших COVID-19 Врач рассказал о глубоком заблуждении переболевших COVID-19 Академик РАН рассказал о снижении иммунитета у переболевших COVID-19 Академик РАН рассказал о снижении иммунитета у переболевших COVID-19
Комментарии
Наука и техника , Siemens , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение