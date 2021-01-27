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Астронавты NASA при выходе в космос столкнулись с проблемой с кабелем на МКС 

ТАСС 1 час назад
У астронавтов при выходе в космос возникла проблема с кабелем
Фото: NASA
Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер после выхода в открытый космос столкнулись с проблемами при подключении оборудования на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в среду в Twitter пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По ее сведениям, при установке на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus устройства для передачи данных возникла проблема с прокладкой кабеля.

"Подобная проблема не считается необычной из-за того, что кабель становится жестким в открытом космосе", — отметили в NASA.

Выход астронавтов в открытый космос начался около 07:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. У Хопкинса и Гловера есть около шести с половиной часов на выполнение поставленных задач, которые необходимы для подготовки к работе внешней платформы на лабораторном модуле. На нее, как ожидается, будут устанавливать научное оборудование.
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Комментарии
Наука и техника , Виктор Гловер , Майкл Хопкинс , NASA
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