«Роскосмос» анонсировал эксперимент имитации полёта на Луну 

Он начнётся в июне и продлится восемь месяцев.

Как сообщает госкорпорация, в исследовании под названием SIRIUS-21 примет участие экипаж из шести человек: трое мужчин и три женщины разных национальностей.

Для эксперимента смоделируют реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности, которая будет включать в себя перелёт к Луне, орбитальный облёт для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность спутника Земли и возвращение обратно.

Первый эксперимент в рамках проекта SIRIUS продлился 17 суток и был проведён в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 состоялось четырёхмесячное исследование. Задача проекта — обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты.