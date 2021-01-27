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Москва

«Роскосмос» анонсировал эксперимент имитации полёта на Луну 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
«Роскосмос» анонсировал эксперимент имитации полёта на Луну
Фото: NASA
Он начнётся в июне и продлится восемь месяцев.
Как сообщает госкорпорация, в исследовании под названием SIRIUS-21 примет участие экипаж из шести человек: трое мужчин и три женщины разных национальностей.
Для эксперимента смоделируют реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности, которая будет включать в себя перелёт к Луне, орбитальный облёт для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность спутника Земли и возвращение обратно.
Первый эксперимент в рамках проекта SIRIUS продлился 17 суток и был проведён в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 состоялось четырёхмесячное исследование. Задача проекта — обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты.
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Наука и техника , Роскосмос
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