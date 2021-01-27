Samsung показал смартфон с огромной батарейкой

Компания Samsung объявила о запуске нового бюджетного смартфона — Galaxy A02. Недорогая модель получила емкий аккумулятор и двойную основную камеру.

Samsung Galaxy A02 получил платформу MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 герц. На выбор предлагается 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. У смартфона 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей и V-образным вырезом под фронтальную камеру.

Несмотря на бюджетность, гаджет получил камерный модуль из двух сенсоров — 13 и 2 Мп. В Galaxy A02 есть LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5, навигация, аудиоджек, поддержка двух симок и карты памяти. Наконец, за автономность трубки отвечает аккумулятор на 5000 мАч.

Пока Samsung Galaxy A02 объявлена цена лишь для рынка Тайланда, где смартфон обойдется в 100 долларов (7 500 рублей по текущему курсу). Предыдущий Galaxy A01 предлагается в России за 6 990 рублей.