Глобальное потепление связали с почвенными микробами 

Невольными «виновниками» глобального потепления могут быть микробы, выяснили ученые из Университета штата Миннесота ( США ). Речь идет о микроорганизмах, живущих в почве, сообщает Nature Communications.

Считалось, что глинистая почва хорошо сохраняет глинистые вещества. Они могут «храниться» в неповрежденном виде в течение нескольких тысячелетий. Но, как показало последнее исследование, микробы Pseudomonas aeruginosa научились разлагать органику и способствовать высвобождению углекислого газа.

Ученые отметили, что при обычной температуре микробы не в состоянии извлекать из глины питательные вещества. Но в рамках эксперимента они обработали почву ферментами, которые выделяют другие микроорганизмы при сильном потеплении.

В таких условиях Pseudomonas aeruginosa начали размножаться быстрее. Белки микробов проникали внутрь пор частиц глины и превращали длинные цепочки углеводородов в молекулы сахара. Эти сахара затем служили источником питания для почвенной микробиоты.

Ученые заключили, что нагревание почвы способствует быстрому высвобождению органики. Этот процесс с годами будет становиться все более интенсивным, поскольку глобальные температуры, скорее всего, продолжат расти. Это новый фактор, который следует учитывать при прогнозах изменения климата на планете.