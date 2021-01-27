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Глобальное потепление связали с почвенными микробами 

Мир24 27 минут назад
Глобальное потепление связали с почвенными микробами
Фото: РОСКОСМОС
Невольными «виновниками» глобального потепления могут быть микробы, выяснили ученые из Университета штата Миннесота (США). Речь идет о микроорганизмах, живущих в почве, сообщает Nature Communications.
Считалось, что глинистая почва хорошо сохраняет глинистые вещества. Они могут «храниться» в неповрежденном виде в течение нескольких тысячелетий. Но, как показало последнее исследование, микробы Pseudomonas aeruginosa научились разлагать органику и способствовать высвобождению углекислого газа.
Ученые отметили, что при обычной температуре микробы не в состоянии извлекать из глины питательные вещества. Но в рамках эксперимента они обработали почву ферментами, которые выделяют другие микроорганизмы при сильном потеплении.
В таких условиях Pseudomonas aeruginosa начали размножаться быстрее. Белки микробов проникали внутрь пор частиц глины и превращали длинные цепочки углеводородов в молекулы сахара. Эти сахара затем служили источником питания для почвенной микробиоты.
Ученые заключили, что нагревание почвы способствует быстрому высвобождению органики. Этот процесс с годами будет становиться все более интенсивным, поскольку глобальные температуры, скорее всего, продолжат расти. Это новый фактор, который следует учитывать при прогнозах изменения климата на планете.
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Наука и техника , США
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