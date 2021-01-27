Apple выпустит новый смартфон в ближайшие месяцы

Apple запланировала выход нового смартфона на ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на собственные источники.

Устройство будет являться преемником представленного весной 2020 года iPhone SE. Модель, которая получит название iPhone SE Plus, выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и сенсор Face ID. Кроме биометрического сенсора аппарат получит дактилоскопический — он будет расположен в боковой кнопке.

Раскрытый девайс будет иметь одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, актуальный чип Apple A14 Bionic, поддержку работы в сетях 5G. Смартфон выйдет в трех цветовых вариантах — черный, красный и белый. Также iPhone SE Plus получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP67.

Инсайдеры рассказали, что стоимость аппарата составит 499 долларов, он будет относиться к категории бюджетных смартфонов. Для сравнения, представленный 15 апреля iPhone SE был оценен в 399 долларов. По прогнозам аналитиков, благодаря наличию актуального во время пандемии сенсора Touch ID, поддержке 5G и невысокой стоимости новая модель станет популярной на рынке. Релиз устройства ожидается в ближайшие месяцы.