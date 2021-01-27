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Астронавты NASA вышли с борта МКС в космос для монтажных работ 

RT на русском 1 час назад
Астронавты NASA вышли с борта МКС в космос для монтажных работ
Фото: © Роскосмос
Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для обслуживания европейского модуля Columbus.
Об этом сообщается в Twitter NASA.
Отмечается, что выход астронавтов в космос продлится около шести с половиной часов.
На сайте NASA уточняется, что астронавты, в частности, проложат кабели питания и передачи данных и оснастку для антенны на научной платформе Bartolomeo модуля Columbus Европейского космического агентства.
Ранее американская частная компания Axiom Space назвала имена членов первого частного экипажа, отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС).
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Наука и техника , Виктор Гловер , Майкл Хопкинс , Европейское космическое агентство
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