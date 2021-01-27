Астронавты NASA вышли с борта МКС в космос для монтажных работ 

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Американские астронавты Майкл Хопкинс Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для обслуживания европейского модуля Columbus.

✅ We’ve got the green light ‘GO’ as our @NASA_Astronauts set their spacesuits to battery power at 6:28am ET — officially marking the start of their ~6.5 hour spacewalk. Watch LIVE coverage: https://t.co/jnFRLlVoip— NASA (@NASA) January 27, 2021 Об этом сообщается в Twitter NASA.

Отмечается, что выход астронавтов в космос продлится около шести с половиной часов.

На сайте NASA уточняется , что астронавты, в частности, проложат кабели питания и передачи данных и оснастку для антенны на научной платформе Bartolomeo модуля Columbus Европейского космического агентства