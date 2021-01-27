Представлен самый дорогой смартфон Sony 

Sony назвала стоимость флагмана Xperia Pro. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Аппарат был представлен еще в феврале 2020 года вместе с флагманом Xperia 1 II, однако компания отложила его поступление на рынок до зимы 2021 года. Xperia Pro является самым дорогим смартфоном японской компании на данный момент, его стоимость составляет 2500 долларов или около 184 тысяч рублей. Телефон можно приобрести только в США.

Девайс имеет 6,5-дюймовый OLED-экран с 4K-разрешением и поддержкой HDR. Устройство получило процессор Snapdragon 865, который являлся флагманским чипом в начале 2020 года. Девайс имеет 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели Xperia Pro находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, на передней — восьмимегапиксельная фронтальная камера.

Устройство предназначено для профессиональных создателей видеоконтента. С помощью HDMI-порта гаджет можно использовать в качестве внешнего монитора видеокамеры, поддержка стандарта 5G mmWave позволяет передавать большие объемы данных с минимальной задержкой. Также Xperia Pro имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, Android 10.