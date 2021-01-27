Беспроводные наушники Apple стали лидером продаж в мире

В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics

Среди беспроводных наушников особенным спросом пользовались TWS-гарнитуры: за "коронавирусный" 2020 год их продажи выросли на 90 процентов. Около 40 процентов рынка "настоящих беспроводных наушников" заняла компания Apple , следом за ней с большим отставанием идут Xiaomi, Samsung Huawei и Realme.

Аналитики считают, что рынок пока далек от насыщения беспроводными наушниками, пользователям интересен этот формат, а массовый отказ в устройствах от аудиоджека только подстегивает спрос. Конкуренция в 2021 году обострится в сегменте TWS-гарнитур, когда Apple может утратить свое лидерство в нем.