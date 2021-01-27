Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Названы самые популярные беспроводные наушники 

РИА Новости 17 минут назад
Беспроводные наушники Apple стали лидером продаж в мире
Фото: depositphotos.com
В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics.
Среди беспроводных наушников особенным спросом пользовались TWS-гарнитуры: за "коронавирусный" 2020 год их продажи выросли на 90 процентов. Около 40 процентов рынка "настоящих беспроводных наушников" заняла компания Apple, следом за ней с большим отставанием идут Xiaomi, Samsung, Huawei и Realme.
Аналитики считают, что рынок пока далек от насыщения беспроводными наушниками, пользователям интересен этот формат, а массовый отказ в устройствах от аудиоджека только подстегивает спрос. Конкуренция в 2021 году обострится в сегменте TWS-гарнитур, когда Apple может утратить свое лидерство в нем.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Последние новости
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Наука и техника , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
00:15
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
Происшествия Новости Москвы
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
02:13
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
Шоу-бизнес
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение