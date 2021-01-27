В Крыму разрабатывают плавучую платформу для очистки воды

Ученые-физики из Крымского федерального университета ведут разработку устройства, с помощью которого можно будет мониторить загрязнения воды, сообщает пресс-служба вуза.

Доцент радиофизики и электроники Физико-технического института Крымского федерального университета Дмитрий Полетаев объяснил, что распознать микроводоросли, микропластик и другие частицы, загрязняющие воду, можно будет с помощью автономной плавучей платформы с солнечными модулями и батареями, которые позволят ей функционировать 24 часа в сутки.

Предполагается, что устройство будет объединять мусор в один конгломерат, предотвращая его дальнейшее распространение.

Специалисты отметили, что работа над проектом ведется год, при этом он тесно связан с трехлетними исследованиями ученых в сфере цифровой голографической микроскопии.

"На сегодняшний день мониторинг загрязнений водных сред осуществляется с использованием искусственных спутников, которые собирают данные о количестве загрязненной воды и проводят общий анализ ее состояния. Однако таким образом невозможно обнаружить и оценить количество микрочастиц, представляющих опасность для рыб и других морских обитателей. Разрабатываемый прибор может анализировать концентрацию микрочастиц в воде, которые не видны со спутников, а в дальнейшем и очищать ее механическим путем", — подчеркнул ученый.

Уточняется, что проект реализуют шесть человек, среди которых есть студенты и аспиранты. При этом результаты исследования опубликованы в научном журнале AIP Conference Proceedings.