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Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
В Турции разработали убивающий коронавирус за минуту спрей
Фото: Reuters
Сотрудники кафедры микробиологии Университета "Улудаг" в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.
Cпрей Genoxyn, который полностью убивает вирус, был разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.
По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса.

"Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", — пояснил Сабанджи.

Темель утверждает, что спрей абсолютно безвреден для эпителиальных клеток на слизистых оболочках. "Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", — сказала она.
После того как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые. Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Наука , Анкара , Турция
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