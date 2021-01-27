Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Шотландии найден массивный памятник эпохи неолита 

Российская Газета 1 час назад
В Шотландии найден массивный памятник эпохи неолита
Фото: iStock
На шотландском острове Арран найдено ритуальное сооружение времен постройки Стоунхенджа. Здесь собирались люди 5500 лет назад, сообщает msn.com.
Менеджер программы быстрого археологического картирования Дэйв Коули обнаружил этот памятник эпохи неолита после лазерного сканирования Аррана с воздуха. Лазер обнаружил две почти параллельные линии протяженностью около километра, с расстоянием между линиями в 30-40 метров.
Дальнейшие исследования показали, что это был ряд из деревянных столбов. Скорее всего, сооружение служило ритуальным целям. Ранее на Арране были найдены и другие археологические находки эпох неолита и бронзового века.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Российская Газета: последние новости
Археолог выложила рецепт из трактира в разрушенных Помпеях Археолог выложила рецепт из трактира в разрушенных Помпеях Историки установили причину падения Древнего Египта Историки установили причину падения Древнего Египта Российские археологи нашли древнеримский порт у берегов Сирии Российские археологи нашли древнеримский порт у берегов Сирии
Наука и техника , Соединенное Королевство , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
00:28
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
Армия
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
02:03
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
Армия
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение