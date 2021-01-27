Российские археологи нашли древнеримский порт у берегов Сирии 

Остатки неизвестного ранее древнеримского порта найдены в Средиземном море у берегов Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.
Открытие сделано во время совместной экспедиции российских и сирийский ученых, в составе которой работали ученые СевГУ. Руины находятся на дне моря севернее города Тартус.
— Найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны, — рассказал директор института общественных наук и международных отношений СевГУ Дмитрий Татарков. — Возможно, это даже не порт, а морская крепость I века нашей эры. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке.
В море также обнаружены три якорные стоянки античного периода, остатки молов, причальных стенок.
Ученые исследовали морское дно визуально и при помощи управляемых подводных аппаратов. Со дна были подняты фрагменты керамики, которые позволят более точно датировать объект. Керамический материал передан на обработку в департамент древностей Тартуса.
— Найдены остатки греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода, — говорит Татарков. — Они позволят реконструировать морские торговые пути, которые связывали этот район с большим Средиземноморьем, определить жизненный цикл существовавших тогда портов.