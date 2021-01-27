Российские археологи нашли древнеримский порт у берегов Сирии 

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Остатки неизвестного ранее древнеримского порта найдены в Средиземном море у берегов Сирии . Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Открытие сделано во время совместной экспедиции российских и сирийский ученых, в составе которой работали ученые СевГУ. Руины находятся на дне моря севернее города Тартус.

— Найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны, — рассказал директор института общественных наук и международных отношений СевГУ Дмитрий Татарков. — Возможно, это даже не порт, а морская крепость I века нашей эры. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке.

В море также обнаружены три якорные стоянки античного периода, остатки молов, причальных стенок.

Ученые исследовали морское дно визуально и при помощи управляемых подводных аппаратов. Со дна были подняты фрагменты керамики, которые позволят более точно датировать объект. Керамический материал передан на обработку в департамент древностей Тартуса.