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Российские археологи нашли древнеримский порт у берегов Сирии 

Российская Газета и ещё 3 3 часа назад
Российские археологи нашли древнеримский порт у берегов Сирии
Фото: Севастопольский государственный университет
Остатки неизвестного ранее древнеримского порта найдены в Средиземном море у берегов Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.
Открытие сделано во время совместной экспедиции российских и сирийский ученых, в составе которой работали ученые СевГУ. Руины находятся на дне моря севернее города Тартус.

— Найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны, — рассказал директор института общественных наук и международных отношений СевГУ Дмитрий Татарков. — Возможно, это даже не порт, а морская крепость I века нашей эры. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке.

В море также обнаружены три якорные стоянки античного периода, остатки молов, причальных стенок.
Ученые исследовали морское дно визуально и при помощи управляемых подводных аппаратов. Со дна были подняты фрагменты керамики, которые позволят более точно датировать объект. Керамический материал передан на обработку в департамент древностей Тартуса.

— Найдены остатки греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода, — говорит Татарков. — Они позволят реконструировать морские торговые пути, которые связывали этот район с большим Средиземноморьем, определить жизненный цикл существовавших тогда портов.

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Наука и техника , Сирия , Тартус
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