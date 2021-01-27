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Москва

Sony выпустила смартфон за 180 тысяч рублей для профессионалов 

Ferra.ru 31 минуту назад
Sony выпустила смартфон за 180 тысяч рублей
Фото: Reuters
Как стало известно, мобильное подразделение Sony не просто не мертво, но и готовит интересные новинки. Помимо уже растиражированного через утечки нового компактного смартфона, компания, как оказалось, приготовило и смартфон для профессионалов за 180 тыс. рублей.
Называется устройство Sony Xperia Pro, а главной идеей, вокруг которого оно построено, стало его использование в качестве внешнего монитора для профессиональных камер, пишет Engadget. По замыслу японской компании, очень часто смартфон должен будет задействован в подобной связке:
Sony
Sony Xperia Pro, выступающий в качестве накамерного внешнего монитора
Что же касательно «внутренних составляющих» Xperia Pro, то новинка является чуть улучшенной версией Xperia 1 ii. Смартфон получил уже устаревший чип Snapdragon 865 в качестве основы, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Экран устройства 6,5-дюймовый, 4K и с поддержкой HDR, созданный по технологии OLED. Ёмкость аккумулятора девайса составляет 4000 мАч.
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